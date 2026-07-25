خالد نقي.. من تحدي «انحراف العمود الفقري» إلى بطل آسيا في القوة البدنية

بات بطل آسيا في القوة البدنية المهندس في هيئة كهرباء ومياه دبي، خالد عدنان نقي، قصة نجاح ملهمة تجمع بين التفوق الأكاديمي والإنجاز الرياضي والتميّز المهني، رغم معاناته حالة صحية تتمثّل في انحراف العمود الفقري.

وبدأ نقي رحلته من مقاعد الدراسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، قبل أن يتخرّج مهندساً لأنظمة المراقبة والتحكم، بالتزامن مع ممارسته إحدى أكثر الرياضات تحدياً، وهي رياضة القوة البدنية، ليقدم نموذجاً ملهماً للشباب في كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

وتمكن خالد (24 عاماً) من تطوير مستواه في رياضة القوة البدنية حتى مثّل دولة الإمارات في أول مشاركة في بطولة العالم للجامعات التي أُقيمت في إستونيا 2024، كما تُوِّج بالمركز الأول في بطولة آسيا للقوة البدنية للجامعات، رغم التحدي الصحي الذي كاد أن يبعده عن الرياضة التي أحبها، لكنه تمسك بحلمه وواصل مسيرته بإصرار.

وعن رحلته مع التحدي الصحي الذي واجهه، قال لـ«الإمارات اليوم»: «في عام 2021 تم تشخيص حالتي بوجود انحراف في العمود الفقري، وكان ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة لي، خصوصاً أن بعض الآراء الطبية كانت تشير إلى أن رياضة القوة قد لا تكون مناسبة لحالتي، بل نصحني بعضهم بالتوقف عن ممارستها. في تلك الفترة شعرت بقلق كبير، لكنني قررت أن أتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، وأن أجعله نقطة انطلاق للتعلم والتطوير بدلاً من الاستسلام»، وأضاف: «ركزت على فهم حالتي الصحية بشكل علمي، وتعلمت أساليب التدريب الصحيحة والآمنة، مع الالتزام ببرامج تأهيلية وتدريبية مناسبة. وكان الانضباط والاستمرارية هما مفتاح النجاح بالنسبة لي، ومع مرور الوقت استطعت تطوير مستواي الرياضي والمنافسة في بطولات قوية محلياً وخارجياً، من دون أن تتأثر حالتي الصحية، ومازلت أمارس الرياضة بشكل متوازن مع العمل على تحسين حالتي الصحية باستمرار».

إنجازات

وعن أبرز المحطات التي يعتز بها في مسيرته الرياضية، قال المهندس خالد: «أعتز كثيراً بتمثيل دولة الإمارات في أول مشاركة لها ببطولة العالم للجامعات في إستونيا، فذلك كان شرفاً كبيراً ومسؤولية وطنية مهمة. كما أن الفوز بالمركز الأول في بطولة آسيا للقوة البدنية للجامعات يُعدّ من أبرز الإنجازات التي أفتخر بها، لأنه جاء بعد رحلة طويلة من العمل والتحديات».

وتابع: «كانت هذه الإنجازات رسالة مهمة بالنسبة لي، ويمكن أن يستفيد منها الشباب، فقد أثبتُ لنفسي أولاً أن الإنسان قادر على تجاوز العقبات عندما يتحلى بالإرادة والعزيمة، وتعلمت أن الحدود الحقيقية، في الأغلب، لا تكون في الظروف أو التحديات التي نواجهها، بل في الطريقة التي ننظر بها إليها ونتعامل معها».

طموح كبير

وقال: «أسعى إلى مواصلة تطوير نفسي على المستويين المهني والرياضي، ففي المجال المهني أتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في تخصص الهندسة وأنظمة المراقبة والتحكم، أما رياضياً فأطمح إلى الاستمرار في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وتحقيق نتائج مشرفة كلما أتيحت لي الفرصة».

خالد نقي:

. ركزت على فهم حالتي الصحية بشكل علمي، وتعلمت أساليب التدريب الصحيحة والآمنة.