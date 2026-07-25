عودة بعثة منتخب الجودو من الأردن متوشحة بـ 11 ميدالية ملونة

عادت إلى أرض الوطن عبر مطار دبي الدولي مساء أول من أمس، بعثة منتخب الإمارات للناشئين والشباب للجودو، عقب مشاركتها الناجحة في بطولتَي آسيا للناشئين والشباب، والبطولة العربية للجودو، التي أُقيمت في الأردن، حيث نجح لاعبو المنتخب الصاعد في تحقيق نتائج مشرّفة ورائعة.

وحصدت البعثة الإماراتية 11 ميدالية ملونة، منها أربع ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وأربع برونزيات.

وكان في استقبال البعثة التي ترأسها الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، محمد جاسم لدى وصولها، عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الرياضية الفردية بنادي الشارقة، وعدد من ممثلي الأندية، وأسر اللاعبين، الذين قدموا لهم باقات الزهور، حيث عبّر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالمستوى المُشرف الذي ظهر به اللاعبون، خلال منافسات البطولات الثلاث، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة للاهتمام المستمر من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأجهزة الفنية والإدارية والأندية الأعضاء كافة.

من جهة ثانية، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي: «كان شباب جودو الإمارات محل تقدير خلال منافسات بطولة الأردن، التي أظهرت معدنهم الحقيقي، داخل بساط المنافسات وخارجها، وعكس المظهر المُشرف لرياضة الإمارات».

وأضاف «سيتواصل الاهتمام بقطاع المراحل العمرية للجودو ترجمه لاستراتيجية الاتحاد ورؤيته المستقبلية لهذا القطاع الذي ستتاح له فرصة المعسكرات الخارجية والمشاركات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع مستويات اللاعبين، لرفع علم بلادهم».

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات، ضمت المدير الفني الأوزبكي شرف الدين لطف الله، والمدرب العام إسلام القزاز، بجانب 10 لاعبين، هم: مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبدالرحمن جانيف، أنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، محمد المازمي (الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).