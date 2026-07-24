ماذا قال لابا كودجو بعد انتقاله إلى الشارقة قادماً من العين؟

أكد مهاجم الشارقة، التوغولي لابا كودجو، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق، معرباً عن أمله في أن يتمكن، إلى جانب زملائه، من تقديم موسم مميز مع «الملك».

وكان لابا كودجو قد انتقل إلى الشارقة قادماً من نادي العين في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسمين.

وقال كودجو، وفقاً للموقع الرسمي لنادي الشارقة، موجهاً حديثه إلى لاعبي الفريق: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا معكم».

وبدا لابا كودجو سعيداً خلال حديثه إلى زملائه في المعسكر الخارجي الذي يقيمه الشارقة في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد.

ويُعد لابا كودجو (34 عاماً) الهداف التاريخي لنادي العين في دوري أدنوك للمحترفين، وأنهى مشواره مع «الزعيم» بعد مسيرة حافلة، توجها أخيراً بالفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً.

ويمثل لابا كودجو إضافة كبيرة لفريق الشارقة، الذي يأمل في العودة إلى منصات التتويج مجدداً، لا سيما على صعيد دوري أدنوك للمحترفين.