تأهل إلى مونديال اليد 2027.. منتخب الإمارات للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي آسيا

حقق منتخب الإمارات لكرة اليد للشباب إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد المقررة في مقدونيا الشمالية عام 2027، عقب اكتساحه منتخب الصين صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 37-28، اليوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي للنسخة الـ19 من كأس آسيا لكرة اليد للشباب المقامة حالياً في الصين.

وكان منتخب الشباب قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على اليابان بنتيجة 32-29 في افتتاح مشاركته، كما تغلب في المباراة الثانية على منتخب قطر 29-24، وتعادل في المباراة الثالثة مع إيران 25-25، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً على الهند، ثم تعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 30-30 في الجولة الخامسة، واختتم منافسات الدور التمهيدي بالفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 29-28.

ويخوض المنتخب عند الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت الإمارات مواجهة مهمة أمام نظيره السعودي في الدور نصف النهائي، إذ يطمح «أبيض الشباب» إلى مواصلة مشواره الناجح، والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

ويتطلع المنتخب إلى مواصلة عروضه القوية وصولاً إلى المنافسة على لقب البطولة الآسيوية، بعد ضمان تأهله إلى مونديال كرة اليد للشباب 2027.