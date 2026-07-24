المخيم الصيفي للإبحار الشراعي في دبي يختتم فعالياته 30 الجاري

تختتم في 30 يوليو الجاري فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث لعام 2026، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك عقب خوض المشاركين الاختبار النهائي في 29 يوليو الجاري، حيث يحصل الطلبة الذين يستوفون متطلبات التدريب والتقييم على شهادة إتمام المستوى الأول في رياضة الشراع الحديث، في خطوة تأتي لإعداد أجيال المستقبل في هذه الرياضة الأولمبية.

وواصل المخيم الصيفي فعالياته بنجاح مع ختام الأسبوع الثالث، وسط تقدم فني ومعرفي واضح للمشاركين، الذين اجتازوا الاختبار ما قبل النهائي بعد سلسلة من التدريبات العملية والتحديات المتدرجة.

وأكد مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي أن المخيم الصيفي للإبحار الشراعي يجسد رؤية النادي في بناء قاعدة قوية من ممارسي الرياضات البحرية، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، ضمن برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التعليم والتطبيق العملي وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وقال: «نفخر بما حققه المشاركون من تطور ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ثمرة العمل الاحترافي الذي يقوده الجهاز الفني، والتزام الطلبة، والدعم الكبير من أولياء الأمور. هدفنا لا يقتصر على تعليم مهارات الإبحار الشراعي فقط، وإنما يتعداه إلى تنمية شخصية المشاركين، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية».

وأضاف: «يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستثمار في إعداد أجيال جديدة من أبناء الإمارات والمقيمين، من خلال برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في نشر الرياضات البحرية والأولمبية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، ويؤكد التزام النادي برسالته المجتمعية في توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة للأجيال القادمة».

من جانبه، أكد الكابتن يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمشرف على البرنامج، أن النتائج التي حققها المشاركون خلال الأسبوع الثالث تعكس نجاح الخطة التدريبية، وسرعة استيعاب الطلبة، ومستوى التزامهم وانضباطهم في الحضور والتعلم.

وقال: «أظهر الطلبة خلال الاختبار ما قبل النهائي مستوى مشرفاً من التركيز والاجتهاد، وتمكنوا من تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال الأسابيع الماضية بثقة واستقلالية أكبر، خصوصاً في تحديد اتجاه الرياح، والإبحار لمسافات أطول، وتغيير مسار القارب والعودة بأمان».