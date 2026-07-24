قرعة «ألعاب آسيا» تضع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية

أوقعت قرعة النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية، التي تُقام في سبتمبر المقبل بمدينة ناغويا في مقاطعة آيتشي اليابانية عام 2026، المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وتايلاند وقيرغيزستان وهونغ كونغ، فيما جاء في المجموعة الثالثة منتخبات فيتنام وأوزبكستان والفلبين والكويت، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر.

وكان المنتخب الذي يقوده المدرب سليمان البلوشي قد خاض معسكراً إعدادياً في تايلاند خلال الفترة من 30 مايو إلى 10 يونيو الماضيين، وذلك خلال أيام «فيفا»، ولعب خلاله ثلاث مباريات ودية، أمام كوريا الجنوبية انتهت بالتعادل 1-1، وأمام قيرغيزستان بالنتيجة نفسها، فيما تغلب على تايلاند 2-1.

يُذكر أن قائمة المنتخب كانت قد ضمت خلال معسكر تايلاند كلاً من خالد توحيد، سعيد المقدمي، وعبدالله زعل في حراسة المرمى، وفي الدفاع منصور البلوشي، نهيان المعمري، منصور صالح المنهالي، يوسف المرزوقي، ليونارد أميسميكو، مبارك بن زامة، خميس المنصوري وسعود علي، وفي الوسط، جوناس نافو، مطر زعل، سيف الكعبي، علي عبدالعزيز، سولمون سوسو وراشد المزروعي، وفي الهجوم عيد الحمادي، علي المعمري، غيث بدر سهيل، مايد الكأس، أحمد رائد، سيف ناصر، علي بدر، منصور سعيد المنهالي وعيسى الحراصي.

من جهته، يسعى اتحاد الكرة إلى إعداد المنتخب بصورة جيدة من أجل الظهور بشكل مميز في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطلعات الكرة الإماراتية، وذلك بعد تراجع نتائج عدد من المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي لم ينجح في التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم توافر العديد من المقومات التي كانت تعزز فرصه في بلوغ هذا الحدث، خصوصاً بعد زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.