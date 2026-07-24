بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب تنطلق 31 الجاري

تنطلق منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب 31 يوليو الجاري، في «مبادلة دوم - نادي الجزيرة» في أبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، ضمن أجندة بطولاته المحلية الهادفة إلى تطوير رياضة الكيك بوكسينغ، وتعزيز حضورها، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وتجمع البطولة أربعة أساليب تنافسية في بطولة واحدة، تشمل منافسات «البوينت فايت» و«الكيك لايت» على البساط (التاتامي)، إلى جانب «اللو كيك» و«كي وان» داخل الحلبة، بما يمنح اللاعبين فرصة خوض تجارب متنوعة واكتساب المزيد من الخبرات الفنية في مختلف أساليب رياضة الكيك بوكسينغ.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ علي خوري، في بيان أمس: «البطولة توفر بيئة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب، ورفع مستوى الاحتكاك بينهم، بما ينعكس إيجاباً على تطوّر رياضة الكيك بوكسينغ واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة».

وأضاف: «تتميز البطولة بإقامة منافساتها في أربعة أساليب مختلفة ضمن بطولة واحدة، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات متنوعة، كما يعكس حرص الاتحاد على تنظيم بطولات متكاملة تواكب التطور الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ على المستويين المحلي والدولي».

علي خوري:

. تتميز البطولة بإقامة منافساتها بـ4 أساليب مختلفة ضمن بطولة واحدة.