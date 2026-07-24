البوسني مويكيتش ثالثة صفقات الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة تعاقده مع المدافع البوسني نيرمين مويكيتش قادماً من نادي ساراييفو، في صفقة جديدة ضمن تحركات «فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

وتُعد صفقة مويكيتش الثالثة للجزيرة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، بعدما سبق للنادي ضم الحارس التركي إرسين ديستانوغلو، والتعاقد مع الدولي روبين كانيدو قادماً من نادي الوحدة بعقد يمتد حتى عام 2029، ليواصل الفريق تعزيز صفوفه بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.

يأتي ذلك إلى جانب تحركات أخرى تهدف إلى الحفاظ على ركائز الفريق، إذ أعلن الجزيرة تجديد عقد حارسه الدولي علي خصيف حتى عام 2027، كما مدد عقد اللاعب الأنغولي فليسيو ميلسون حتى عام 2029، ضمن خطة النادي للحفاظ على عناصره الأساسية.

ويبلغ نيرمين مويكيتش من العمر 22 عاماً، ويشغل مركز قلب الدفاع، كما يمثّل منتخب البوسنة والهرسك تحت 21 عاماً، ويتميز بقدراته البدنية، وإجادته بناء اللعب من الخط الخلفي، إلى جانب قدرته على اللعب بالقدم اليسرى.

وانضم مويكيتش إلى الجزيرة قادماً من نادي ساراييفو البوسني، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليون يورو، مع حصول ناديه السابق على نسبة 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، وفقاً للاتفاق بين الطرفين.

وبدأ المدافع البوسني مسيرته في أكاديمية ساراييفو، قبل أن يثبت نفسه مع الفريق الأول ويصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلته، ما جعله هدفاً للجزيرة ضمن توجه النادي للاستثمار في المواهب الشابة وتعزيز الخط الدفاعي بعناصر قابلة للتطور. ويواصل «فخر أبوظبي» تحضيراته للموسم الجديد خلال معسكره الإعدادي، وسط تحركات إدارية تهدف إلى بناء فريق أكثر تنافسية، من خلال تدعيم التشكيلة بصفقات جديدة، إلى جانب تجديد عقود عدد من اللاعبين المؤثرين.

ويأمل الجزيرة أن يمنح مويكيتش إضافة قوية لخط الدفاع، في ظل رغبة النادي في استعادة حضوره والمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

. الجزيرة ضم سابقاً الحارس التركي إرسين ديستانوغلو والدولي روبين كانيدو.