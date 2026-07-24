زورق «الفيكتوري» يستعد لجولة قيرغيزستان

يواصل فريق الفيكتوري استعداداته المكثفة للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، مع اقتراب موعد مغادرة البعثة الأسبوع المقبل إلى قيرغيزستان لخوض منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، التي تُقام على بحيرة إيسيك كول خلال الفترة من 31 يوليو الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، في أول محطة تستضيفها منطقة آسيا الوسطى في تاريخ البطولة العالمية.

وأجرى الفيكتوري تيم خلال الأيام الماضية سلسلة من التدريبات الفنية والبدنية، إلى جانب اختبارات القوارب والمحركات، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الجولة الثانية، بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق في افتتاح الموسم خلال جائزة سردينيا الكبرى، التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية، حيث تفوق في سباق السرعة بواسطة سائقه شون تورنتي، حامل لقب بطولة العالم، قبل أن يواجه سوء الحظ بانقلاب زورقه في السباق الرئيس.

من جهته، أكد مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي في بيان أمس: «إن الاستعدادات تسير وفق الخطة الموضوعة، وسط تركيز كبير من السائقين وأفراد الطاقم لتحقيق أفضل النتائج، ومواصلة تمثيل الرياضة الإماراتية بأفضل صورة في المحافل الدولية».