الوصل يعلن جاهزيته للموسم الجديد بـ 8 أهداف.. و«هاتريك مزدوج»

حقق الوصل انتصاره الثاني خلال معسكره الإعدادي في هولندا، بعدما تغلب على الشمال القطري بنتيجة 8-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن تحضيرات «الإمبراطور» للموسم الجديد، ليؤكد جاهزيته المبكرة من خلال أداء قوي وتألق عدد من لاعبيه تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وفرض الوصل أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، وقدّم عرضاً هجومياً مميزاً تُوِّج بتسجيل ثمانية أهداف، في مواجهة شهدت تألق الثنائي الهجومي ريناتو جونيور وميغيل بورخا، بعدما سجل كل منهما ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقودا الفريق إلى انتصار عريض.

وافتتح ريناتو جونيور مهرجان الأهداف بإحراز الهدفين الأول والثاني، قبل أن يضيف برايان بالاسيوس الهدف الثالث، ثم واصل ميغيل بورخا تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليعزز تقدم الوصل ويؤكد قوته الهجومية.

وأضاف ريناتو تابيا الهدف السابع، قبل أن يختتم علي صالح مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الثامن، فيما سجل الشمال القطري هدفه الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بنتيجة 8-1. وتُعد مواجهة الشمال ثانية المباريات الودية للوصل خلال معسكره الخارجي في هولندا، بعدما استهل برنامجه التحضيري بالفوز على دي تريفرز الهولندي بنتيجة 3-1، ليواصل «الإمبراطور» تحقيق نتائج إيجابية خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل الوصل تدريباته في هولندا ضمن المرحلة التحضيرية للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

. «الإمبراطور» حقق انتصاره الثاني خلال معسكره الإعدادي في هولندا.

. الوصل قدم أداء قوياً.. وتألق عدد من لاعبيه بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا.