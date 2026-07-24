ماركوس: العين أكبر نادٍ في الإمارات.. وأعِد جمهوره بالأفضل

تعهد مدافع فريق العين الجديد، البرازيلي ماركوس أندريه مايا، لجماهير «الزعيم»، ببذل كل ما لديه دفاعاً عن شعار «الزعيم»، والمساهمة في مواصلة مسيرة الفريق نحو حصد الألقاب.

وكان نادي العين قد تعاقد مع ماركوس قادماً من فريق أتلتيكو البرازيلي تحت 20 عاماً، على أن يرتدي القميص رقم (3) خلال مشواره مع الفريق، وهو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب كوامي كويدي، المنتقل إلى صفوف يونايتد.

وقال ماركوس، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إنستغرام»: «أشعر بسعادة كبيرة وحماس، أشكر كل من عمل على إتمام هذه الصفقة، وأعد جماهير العين بأن أقدم كل ما لدي من روح وشغف دفاعاً عن هذا القميص».

وأضاف: «اخترت العين لأنه نادٍ كبير وعريق، وأراه أكبر نادٍ في الإمارات. تحدثت مع عدد من أصدقائي الذين يلعبون هنا، وجميعهم نقلوا لي صورة رائعة عن النادي والدوري، وهو ما منحني ثقة أكبر في اتخاذ قرار الانضمام».

وأكد المدافع البرازيلي أن طموحه يتمثّل في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات، وقال: «هدفي أن نفوز بأكبر عدد من المباريات، وأن ننهي الموسم بالتتويج بالألقاب، وسأبذل كل ما أملك من أجل إسعاد جماهير العين».

ماركوس أندريه مايا:

. أعد جماهير العين بأن أقدم كل ما لدي من روح وشغف دفاعاً عن هذا القميص.