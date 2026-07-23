نادي دبي يحتفل باليوم العالمي للشطرنج

احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، واشتملت فعاليات الاحتفال على تنظيم أنشطة متنوعة لمختلف الفئات العمرية، حيث أُقيمت بطولة للشطرنج الخاطف لفئة الصغار تحت 14 سنة، وأخرى لفئة العموم، إلى جانب أنشطة الفنون، والرسم على الوجوه، والشطرنج العملاق، بالإضافة إلى متحف مصغر للشطرنج.

البطولة المفتوحة

وفاز الفلبيني أوستن جاكوب بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، بعدما حقق العلامة الكاملة بحصده 9 نقاط من أصل 9، وحل الإيراني أصغر قوليزاده في المركز الثاني، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ ثالثاً، فيما جاء التركماني أليار شيرلييف رابعاً، والهندي أرناب جينا خامساً.

وفي الجوائز الخاصة، فازت الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، ونال الفلبيني دانديل فيرنانديز جائزة أفضل لاعب مخضرم (فوق 50 عاماً)، فيما فاز الهندي محمد ياشفير بجائزة أفضل ناشئ تحت 15 سنة، والسوري إسماعيل خضور بجائزة أفضل لاعب يقل تصنيفه عن 2000 نقطة.

وشارك في البطولة 84 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة، من بينهم 13 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

بطولة الأطفال

وفي بطولة الأطفال تحت 14 سنة، التي شارك فيها 84 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، تمكن الهندي ريحان بن أنزار من إحراز المركز الأول برصيد 8.5 نقطة من 9 جولات، تلاه الأمريكي باول كاراقيزيان في المركز الثاني، والهندي إيفان جادون ثالثاً.

وفازت الهندية سارة سوزان إلياس بجائزة أفضل لاعبة، فيما نال الهندي إيفان ماثيو إلياس جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات، والإماراتي يوسف سعيد جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات.