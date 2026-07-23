منتخب الإمارات للرجبي في مجموعة سريلانكا وسنغافورة والفلبين بدورة الألعاب الآسيوية

أوقعت قرعة منافسات الرجبي للسباعيات ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناجويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، منتخب الإمارات للرجال في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات هونج كونج والصين وماليزيا وأوزبكستان، فيما جاءت منتخبات اليابان وتايلاند وكوريا وكازاخستان في المجموعة الثانية.

وفي منافسات السيدات، التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، أسفرت القرعة عن وقوع منتخب اليابان في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند وكازاخستان وسنغافورة، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين وهونج كونج والهند وماليزيا. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي لتحديد طرفي المباراة النهائية.

ويقام الدور الأول للرجال بنظام المجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية، فيما تخوض المنتخبات التي لم تتأهل إلى ربع النهائي منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وأقيمت مراسم القرعة في مدينة ناجويا بحضور غيث جلاجل، مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي للرجبي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي قيس الظالعي في تصريحات صحافية: "إن مشاركة 20 منتخباً في منافسات الرجبي للسباعيات، بواقع 12 منتخباً للرجال و8 منتخبات للسيدات، تمثل بصمة قوية للرجبي الآسيوي، وتعكس حجم التطور الذي شهدته اللعبة خلال السنوات الماضية، بفضل البرامج والمبادرات التي يقودها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الممارسة ورفع المستوى الفني للمنتخبات الآسيوية".

وأضاف: "نفخر اليوم بما وصلت إليه اللعبة في آسيا، فوجود هذا العدد من المنتخبات في دورة الألعاب الآسيوية يؤكد أن الرجبي أصبح يحظى بانتشار واسع ومنافسة قوية، وهو نتاج العمل المستمر الذي يقوم به الاتحاد الآسيوي لتطوير اللعبة على مختلف المستويات، سواء من خلال تنظيم البطولات، أو تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، أو دعم الاتحادات الأعضاء".