50 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة الشطرنج بمكتبة محمد بن راشد

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بطولة الشطرنج الخاصة التي نظمتها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج. وشهدت البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وشارك في البطولة 50 متسابقاً من مختلف الجنسيات، حيث توّج بالمركز الأول المتسابقة ليينيس فيرير نارانخو، وحصل على المركز الثاني المتسابق شايان سالجوغي، فيما جاء المتسابق تانيش سود في المركز الثالث.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «نؤمن بأن بناء مجتمع المعرفة يمتد ليشمل توفير منصات تفاعلية تسهم في تنمية المهارات الفكرية وصقل القدرات لدى مختلف فئات المجتمع، وليس فقط إتاحة المصادر المعرفية».

وتابع: «من هذا المنطلق، تأتي بطولة الشطرنج لتجسد التزام المكتبة بتقديم برامج نوعية تجمع بين الثقافة والتعلم، وتعزز التفكير الاستراتيجي والإبداع، بما ينسجم مع رؤيتها في ترسيخ المعرفة أسلوب حياة، وتمكين الأفراد من تطوير إمكاناتهم في بيئة محفزة على الابتكار والتميز».

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج عبدالله حسن الحمادي: «يمثل التعاون مع مكتبة محمد بن راشد محطة مهمة في جهودنا الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز حضورها كرياضة ذهنية تسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع لدى مختلف فئات المجتمع».

وأضاف: «شهدت البطولة مشاركة مميزة من لاعبين وهواة من مختلف الأعمار والجنسيات، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الفكرية في دولة الإمارات».