النصر يستعد لإتمام صفقة تاديتش بعد موسم استثنائي مع الوحدة

أكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر يستعد لإتمام إحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات، بعدما توصل إلى اتفاق مع النجم الصربي دوشان تاديتش للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد لمدة عام واحد، ليواصل اللاعب مسيرته في دوري المحترفين، بعدما قدم أداءً استثنائياً مع الوحدة في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة «فوتبول إنترناشونال» الهولندية: «رغم الأنباء التي أشارت خلال الأيام الماضية إلى عدم رغبة تاديتش في الاستمرار في الإمارات، ووجود اهتمام من نادي نيميخن الهولندي بعقد اجتماع مع اللاعب لإقناعه بالانتقال بسبب المشاركة المحتملة في دوري أبطال أوروبا، فإن النجم الصربي اتخذ قراره بمواصلة تجربته في الدوري الإماراتي عبر بوابة النصر». وأضافت: «تأتي الصفقة بعد موسم رائع قدمه تاديتش مع نادي الوحدة، حيث أثبت اللاعب، البالغ من العمر 37 عاماً، أنه لايزال قادراً على صناعة الفارق بفضل خبرته الكبيرة وجودته الفنية، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الموسم الماضي».

وأسهم تاديتش بشكل مباشر في الأداء الهجومي للوحدة، بعدما شارك في عدد كبير من المباريات وسجل 8 أهداف، وصنع 13 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ليؤكد قيمته كلاعب قادر على صناعة الفرص وقيادة الخط الأمامي رغم تقدمه في العمر.

ويمتلك النصر في ضم تاديتش لاعباً صاحب خبرة عالمية كبيرة، بعد أن خاض مسيرة طويلة مع أندية أوروبية كبرى، أبرزها أياكس أمستردام الهولندي، الذي أصبح أحد رموزه خلال السنوات الماضية، إلى جانب تجارب مع ساوثهامبتون الإنجليزي وفويفودينا الصربي.

وخلال فترته مع أياكس، تحول تاديتش إلى أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم الهولندية، وقاد الفريق إلى ألقاب محلية، كما لعب دوراً بارزاً في وصول النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، بعدما قدم مستويات استثنائية أمام كبار القارة.

وعلى المستوى الدولي، يعد تاديتش أحد أهم لاعبي منتخب صربيا في السنوات الأخيرة، حيث خاض أكثر من 100 مباراة دولية، وكان قائداً للفريق، وواحداً من أبرز عناصره في البطولات الكبرى.

يمثل انتقال تاديتش إلى النصر إضافة قوية من الناحية الفنية، بعدما تعاقد النادي مع المدرب ميلوش ميلوييفيتش، إذ يجمع اللاعب بين الخبرة الأوروبية، والقدرة على صناعة اللعب، والشخصية القيادية، وهي عوامل يبحث عنها «العميد» لتعزيز طموحاته في المنافسة على البطولات المحلية، كما تمنح الصفقة النصر لاعباً يملك قيمة تسويقية كبيرة، بعدما ارتبط اسمه لسنوات بالمستويات المميزة في دوري أبطال أوروبا والدوري الهولندي، ما يعزز حضور النادي جماهيرياً خلال الموسم المقبل.

. 8 أهداف سجلها تاديتش مع الوحدة في الموسم الماضي، بجانب 13 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.