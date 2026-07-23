نادي العين يطرح قمصان الموسم الجديد ويحتفي بـ «الدوري الذهبي»

طرح نادي العين الأطقم الرسمية للفريق الأول لكرة القدم، التي سيرتديها في الموسم الجديد، ومن بينها قميص باللونين الذهبي والأبيض، احتفاءً بإنجاز «الدوري الذهبي»، أحد أبرز المحطات في تاريخ النادي، والذي حققه الموسم الماضي، وذلك في إطار حرصه على تقديم هوية بصرية تعبر عن مكانته، وتواكب طموحاته الرياضية، مع المحافظة على قيمه وتقاليده الممتدة عبر العقود.

وذكر النادي في بيان صحافي، أن الأطقم الرسمية تمزج في تصاميمها بين الهوية التاريخية للنادي وأحدث الابتكارات العالمية، وتجسد ارتباط «الزعيم» الوثيق بمدينة العين وإرثها الثقافي والحضاري.

وأضاف أن الطقم الأساسي استُلهم من شكل النخيل، أحد أبرز الرموز التاريخية والوطنية في مدينة العين ودولة الإمارات، إذ أعيدت صياغة تفاصيله في نمط تصميمي عصري يترجم شخصية النادي، ويؤكد ارتباطه بالمجتمع، مع المحافظة على اللون البنفسجي الذي أصبح جزءاً أصيلاً من هوية «الزعيم».

وأوضح النادي أن الطقم الاحتياطي يأتي باللونين الذهبي والأبيض احتفاءً بإنجاز «الدوري الذهبي»، فيما استُلهمت تفاصيل التصميم من جدران قلعة الجاهلي، أحد أهم المعالم التاريخية في مدينة العين، ليجسد عمق العلاقة بين النادي وإرث المدينة، ويعكس مزيجاً متوازناً بين الأصالة والحداثة.

وأشار إلى أن القميص الجديد يعتمد أحدث تقنيات الشركة المصنعة، وهي التقنية ذاتها التي استخدمتها «نايكي» في أطقم المنتخبات المشاركة في كأس العالم، إذ يتميز القماش بخفة الوزن وكفاءة أعلى في امتصاص العرق، كما أصبح أخف بنحو 30% مقارنة بطقم الموسم الماضي، بما يمنح اللاعبين مستويات أعلى من الراحة والأداء طوال المباريات.

ويمنح الطقم الجديد جماهير العين فرصة للتعبير عن انتمائهم إلى النادي من خلال هوية بصرية تستحضر تاريخه وإرثه، وتعزز ارتباطهم بمسيرته وإنجازاته.

على جانب آخر، يستهل فريق العين، بطل ثنائية الدوري والكأس، تجاربه الودية استعداداً للموسم الكروي الجديد، في الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ بتوقيت الإمارات، بمواجهة فريق أمل الدورة المغربي، على هامش المرحلة الأولى من معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في المغرب.

وكان من المقرر أن يواجه «الزعيم» فريق اتحاد تواركة المغربي، إلا أن تعديلات طرأت على برنامج المباريات الودية، ليكتفي الفريق بلقاء أمل الدورة، على أن يغادر بعدها متجهاً إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في إسبانيا أربع مباريات ودية، يستهلها بمواجهة إلتشي الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي الدرعية السعودي في الثاني من أغسطس، ثم تولوز الفرنسي في الخامس من الشهر نفسه، قبل أن يختتم ودياته بلقاء أوساسونا الإسباني يوم الثامن منه، فيما تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي مباشرة.