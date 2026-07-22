رفع العلم الروسي وعزف السلام الوطني في البطولات الآسيوية للشطرنج

اعتمد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، قرار السماح برفع علم روسيا وعزف السلام الوطني الروسي خلال البطولات والمسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وذلك في إطار المستجدات التي شهدتها الساحة الرياضية الدولية بشأن عودة روسيا إلى المنافسات الدولية، وبعد التطورات الأخيرة المتعلقة بوضع اللجنة الأولمبية الروسية على المستوى الأولمبي.

وأكد الاتحاد الآسيوي للشطرنج أن القرار يأتي انطلاقاً من التزامه بمبادئ الحركة الرياضية الدولية، وحرصه على توحيد الأسرة الشطرنجية الآسيوية، بما يسهم في تعزيز المنافسة الرياضية وتطوير اللعبة في القارة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

ويتيح القرار للمنتخبات واللاعبين الروس المشاركة في البطولات الآسيوية تحت علم روسيا الرسمي مع عزف السلام الوطني الروسي خلال مراسم التتويج، اعتباراً من اعتماد القرار في جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

ويُعد هذا القرار محطة جديدة في مسار عودة الرياضة الروسية إلى الساحة الدولية، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها قرارات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن اللجنة الأولمبية الروسية، مع استمرار كل اتحاد رياضي دولي وقاري في تنظيم مشاركاته وفق أنظمته ولوائحه الخاصة.

يُذكر أن الاتحاد الروسي للشطرنج أصبح عضواً في الاتحاد الآسيوي للشطرنج بعد موافقة الجمعية العمومية التي عقدت في أبوظبي في فبراير 2023، عقب انتقال عضويته من الاتحاد الأوروبي للشطرنج إلى الاتحاد الآسيوي، في خطوة شكلت تحولاً تاريخياً في خارطة الشطرنج القاري، وأسهمت في تعزيز مستوى المنافسات الآسيوية بمشاركة أحد أبرز الاتحادات العالمية في اللعبة.