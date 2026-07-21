تأجيل البطولة العربية لكرة السلة إلى موعد لاحق

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، تأجيل البطولة العربية لمنتخبات الرجال، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس المقبل.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقى اتحاد كرة السلة الإماراتي رسالة رسمية من الاتحاد العربي، تتضمن قرار تأجيل البطولة دون تحديد موعد لاحق لإقامتها».

وأوضح النقبي أن قرار التأجيل، وفقاً لما أعلنه الاتحاد العربي في رسالته، يعود إلى «ظروف استثنائية تمر بها عدد من الدول العربية»، ما أثر في عدد المنتخبات الوطنية المشاركة.

وكان منتخب الإمارات قد دخل منذ 13 يوليو الجاري معسكره المغلق في دبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي كان مقرراً إقامتها في مصر، سعياً إلى تكرار إنجازه الذي حققه العام الماضي، بعدما حصد الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي استضافتها البحرين.