الشارقة يواصل تحضيراته.. وديّة ثالثة أمام بيلتينتسي السلوفيني غداً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة عند الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت الإمارات، مباراة ودية أمام فريق بيلتينتسي السلوفيني، في ثالث مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي الحالي في سلوفينيا، الذي يستمر حتى 30 الجاري، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وينتظر أن يمنح الجهاز الفني للشارقة خلال المباراة الودية المرتقبة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة، بهدف الوصول إلى التشكيلة الأساسية المناسبة، والتعرف إلى مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

وكان الشارقة قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي، الأولى أمام فريق باتشكا توبولا الصربي، وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفوز في المباراة الودية الثانية على فريق أبها السعودي بهدفين دون مقابل.

ويسعى الجهاز الفني للشارقة من خلال هذه المباريات الودية إلى تجهيز الفريق بصورة مثالية، كما تمثل فرصة للمدرب للتعرف عن قرب إلى العناصر التي انضمت إلى صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو.