القمة العالمية للرياضة تستضيف أمسية مونديالية في نيويورك

استضافت القمة العالمية للرياضة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، أمسية خاصة في مدينة نيويورك، على هامش نهائيات كأس العالم 2026، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية العالمية، وصناع القرار، وقادة المؤسسات الرياضية والإعلامية والاستثمارية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له إن تنظيم الأمسية يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تنظمها القمة العالمية للرياضة لترسيخ مكانتها منصةً دولية رائدة تجمع مختلف أطراف المنظومة الرياضية، وتوفر مساحة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الاتحادات والمنظمات الرياضية الإقليمية والعالمية، وكذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقيادات المؤثرة في مختلف مجالات صناعة الرياضة.

وشهد الأمسية الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، والأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو، إلى جانب ويك غروسبيك المالك والرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سيلتكس، وواين بويتش مالك (ريسيرف بادل)، بالإضافة إلى زوران لاكوفيتش المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والإعلاميين الذين يمثلون أبرز المؤسسات الرياضية العالمية التي اجتمعت في نيويورك خلال فترة تنظيم الأدوار النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان جمعة بالهول، خلال البيان الصحافي: «نجتمع اليوم في واحدة من أهم الأحداث والبطولات الرياضية العالمية لنؤكد أن مستقبل الرياضة لا يُصنع داخل الملاعب فقط، بل من خلال الحوار وتبادل الأفكار وإطلاق المبادرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات الرياضية، وكذلك القطاعات المرتبطة بالرياضة من مؤسسات مالية واستثمارية، وغيرها من المجالات التي تدعم تطور الرياضة وأثرها المتنامي في حركة تنمية المجتمعات».

وأضاف أن «القمة العالمية للرياضة تواصل أداء دورها الرائدة وتعزيز مكانتها كمنصة دولية تجمع القادة والمبتكرين وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية على مستوى العالم أجمع، كما تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، وتعزيز الشراكات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً على المجتمعات وقطاع صناعة الرياضة ورسم مستقبل الرياضة عالمياً».