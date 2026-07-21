أحمد جوهر: بطولة الإمارات لبناء الأجسام محطة لاختيار لاعبي المنتخب

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مدير بطولة الإمارات، أحمد جوهر، أن النسخة السادسة من بطولة الإمارات، المقرر إقامتها يوم 26 يوليو الجاري على مسرح ذا أجندة في منطقة دبي ميديا سيتي، تكتسب أهمية استثنائية باعتبارها محطة رئيسة لاختيار اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة.

وقال جوهر إن البطولة تشهد هذا العام تعاوناً مميزاً مع مسرح «ذا أجندة»، الذي يوفر بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية وفنية عالية، بما يسهم في تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة البطولة وبسمعة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات.

وأضاف: «أنهت اللجنة المنظمة استعداداتها لإقامة البطولة، فيما ستقام إجراءات الوزن والتسجيل الرسمي للاعبين يوم 25 يوليو في مسرح البطولة، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية».

وكشفت اللجنة المنظمة عن تخصيص 90 ألف درهم قيمة إجمالية للجوائز، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة عامة (Overall) على 10 آلاف درهم، والثاني على 5000 درهم، والثالث على 3000 درهم، فيما تمنح قسائم شرائية لأصحاب المراكز التالية وفق الفئات المعتمدة.

وفي سياق متصل، اعتمدت اللجنة الفنية الفئات والأوزان، حيث تضم منافسات بناء الأجسام الأوزان (70، 75، 80، 85، 90، أكثر من 90 كغم، إضافة إلى فئة الماستر)، فيما تشمل منافسات بودي ستايل (حتى 85 وفوق 85 كغم). كما تتضمن البطولة منافسات الكلاسيك بناء الأجسام بفئات الطول (حتى 170، حتى 174، حتى 178، أكثر من 178 سنتيمتراً، إضافة إلى فئة الماستر)، إلى جانب منافسات الكلاسيك فيزيك بالفئات نفسها.