«اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج» يشارك في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركته في فعاليات مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، المقام حالياً في الوثبة بأبوظبي من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الرياضية والتفاعلية، يهدف إلى نشر ثقافة رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، وتعزيز الوعي بأهميتهما لدى مختلف فئات المجتمع.

وقال الاتحاد في بيان له، إن مشاركته تتضمن تنظيم تجارب تدريبية وعروض تعريفية بإشراف مدربين متخصصين، تتيح لزوار المهرجان فرصة التعرف إلى أساسيات رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، وممارسة عدد من المهارات الفنية في بيئة آمنة وتفاعلية، بما يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد علي خوري، أن مشاركة الاتحاد في المهرجان تأتي في إطار جهوده المستمرة لتوسيع قاعدة ممارسي رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، وتعزيز حضورهما المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم مع رؤيته في نشر الثقافة الرياضية وترسيخ قيم الانضباط والاحترام وروح التحدي.

وأشار إلى أن المشاركة توفر للزوار تجربة رياضية تفاعلية تجمع بين التعريف بالمهارات الأساسية للرياضتين، والتوعية بأهمية النشاط البدني، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، ويعزز ارتباط النشء والشباب بالرياضة.