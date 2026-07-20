"السباق إلى دبي".. فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في "جولة دي بي ورلد" للغولف

حقق اللاعب النيوزيلندي ريان فوكس أول لقب بطولة كبرى في مسيرته، وذلك بفوزه بالنسخة الـ154 من بطولة بريطانيا المفتوحة، التي اختتمت أمس الأحد في نادي رويال بيركديل للغولف بمدينة ساوثبورت الإنجليزية. وتُعد البطولة رابع البطولات الكبرى (الجراند سلام) ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، التي تُقام تحت شعار "السباق إلى دبي".

ونجح النيوزيلندي فوكس في إنهاء المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، مستفيدًا من تسجيله ضربة "بيردي" في الحفرة الأخيرة، ليحصد 1665 نقطة، ويقتحم قائمة العشرة الأوائل "التوب 10" في تصنيف "السباق إلى دبي"، الصادر اليوم الاثنين، إذ بات يحتل المركز الخامس بإجمالي 2042 نقطة.

ويُعد هذا الفوز الخامس لفوكس في جولة دي بي ورلد، والأول له في بطولة كبرى، وذلك في مشاركته الـ29 بإحدى البطولات الأربع الكبرى، بينها عشر مشاركات في بطولة بريطانيا المفتوحة. كما حصد جائزة مالية قدرها 3.2 مليون دولار أميركي.

ودخل اللاعب النيوزيلندي الجولة الأخيرة متأخرًا بفارق ضربتين عن الصدارة، وكان رصيده سبع ضربات تحت المعدل بعد 11 حفرة، في ظل ظروف لعب صعبة على ملعب ساوثبورت، لكنه قدّم أداءً رائعًا وجريئًا في الأمتار الأخيرة من المنافسة، ليحرز كأس كلاريت ويتوج بأغلى لقب في مسيرته.

وبأسلوبه السريع المعهود على أرض الملعب، استغل فوكس الفرصة، مسجلًا أربع ضربات "بيردي" في آخر ست حفر، بينها اثنتان من أفضل ضرباته في مسيرته عند الحفرة الـ18، قبل أن يحافظ على هدوئه ويسجل ضربة "بيردي" من مسافة 11 قدمًا، محققًا الفوز بفارق ضربة واحدة على الأميركي كاميرون يونج، الذي أنهى المنافسات في وقت سابق برصيد تسع ضربات تحت المعدل، بعد أن سجل 64 ضربة.

وخلال حفل تسليم الكأس، قال فوكس، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو أب لطفلين: "تحدثت إلى أطفالي الليلة الماضية، وقالوا لي: أحضر الكأس. أعتقد أن هذا الكأس سيكون هدية رائعة لهم."

وأضاف لاحقًا: "بصراحة، الأمر لا يُصدق. ما زلت لا أعرف ماذا أقول. أعصابي متوترة للغاية. لست متأكدًا تمامًا كيف سددت تلك الضربة الحاسمة في الحفرة الـ18. إنه حلم أصبح حقيقة."

وتابع: "بالنظر إلى هذا الكأس الآن، فهذه هي المرة الأولى التي أراه فيها عن قرب. إنه لأمر مذهل حقًا."

وعلى صعيد آخر، حقق الإيطالي ستيفانو ماتزولي لقب بطولة كوراليس بونتاكانا، التي أُقيمت في جمهورية الدومينيكان بالتزامن مع بطولة بريطانيا المفتوحة.

وأنهى ماتزولي المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، ويتقدم إلى المركز الـ39 في تصنيف "السباق إلى دبي"، برصيد 809 نقاط.

ومن المقرر أن تُقام التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد في دولة الإمارات، إذ يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي، التي تستضيفها ملاعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعبًا إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تُقام في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.