منتخب الناشئين يدشن تجمعه في دبي استعداداً لمعسكر صربيا

يدشن منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم (تحت 17 عاماً)، اليوم، تجمعاً داخلياً في دبي يستمر حتى الخميس المقبل، وذلك استعداداً للسفر إلى صربيا يوم الجمعة، لإقامة معسكر إعداد خارجي يمتد حتى الرابع من أغسطس المقبل، ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن قائمة تضم 28 لاعباً، هم: في حراسة المرمى: فارس سعيد عتيق، إسماعيل صالح العلي، سلطان جوهر علي، وعمار ياسر النصيرات. وفي خط الدفاع: زايد سالم الحمادي، ميثم أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم سالم، عمر سعيد روباري، سلطان حمد العبدولي، ويوسف بلال عوض. وفي خط الوسط: سهيل أحمد العزيزي، كريستيان موجومباني، منصور محمد آل علي، ليث رمزي الدباس، بيدرو دي ألميدا، عبدالله سعيد البلوشي، سالم جمال باني، صلاح الدين أحمد، مايد حمد الفلاسي، محمد بن صبيح، أحمد علي عيسى، وحمزة سويد.

وفي خط الهجوم: سالم فهد الظنحاني، ليف كوزنيتسوف، ريان درويش، محمد غانم المري، سيف الله أحمد، وعمر أحمد سالم.

وتضم القائمة مجموعة من أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الفترة الماضية، في إطار سعي الجهاز الفني إلى تكوين منتخب قوي قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، من خلال الإعداد المبكر وبرنامج التحضير المتكامل.

ويهدف الجهاز الفني، من خلال التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي في صربيا، إلى الوقوف على مستويات اللاعبين عن قرب، وتعزيز الانسجام بينهم، والوصول إلى التشكيلة الأنسب قبل خوض المشاركات الرسمية المقبلة.