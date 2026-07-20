بوجاتشار يكتسح المرحلة الـ 14 ويعزز صدارته طواف فرنسا

واصل السلوفيني تاديج بوجاتشار، درّاج فريق الإمارات -XRG، فرض هيمنته على طواف فرنسا 2026، بعدما توج بلقب المرحلة الـ14، أول من أمس، معززاً صدارته الترتيب العام واحتفاظه بالقميص الأصفر، في إنجاز جديد يرسخ مكانته كأبرز المرشحين لإحراز اللقب.

ورفع بوجاتشار رصيده إلى 25 انتصاراً في مراحل طواف فرنسا خلال مسيرته، بينها أربعة انتصارات في النسخة الحالية، كما حقق فوزه الثاني في مسيرته بمدينة لو ماركشتاين، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 4 دقائق و30 ثانية أمام الدنماركي يوناس فينغيغارد، دراج فريق فيزما-ليس آ بايك.

وشهدت المرحلة تألقاً لافتاً لفريق الإمارات -XRG، بعدما حل المكسيكي إيزاك ديل تورو في المركز الثاني، ليمنح الفريق ثنائية مميزة باحتلال المركزين الأول والثاني، ويقترب بدوره من دخول المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام.

ويحمل هذا الانتصار الرقم 125 في مسيرة بوجاتشار الاحترافية، بعدما نجح فريق الإمارات -XRG في السيطرة على مجريات المرحلة، رغم المحاولات المبكرة لمجموعة كبيرة من الدراجين للانفصال عن الكوكبة الرئيسة.

وقال بوجاتشار عقب الفوز: «أتوجه بالشكر إلى الجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق. كان المشهد استثنائياً ومنحنا جميعاً دفعة إضافية. أشعر بأننا قدمنا سباقاً رائعاً، وهذا النوع من المنافسات يجعل الفوز أكثر قيمة».

وأضاف: «كنت أعلم أن إيزاك ديل تورو لم يكن في أفضل حالاته، لذلك انتظرت حتى الكيلومترات الأخيرة قبل الهجوم. عندما سنحت الفرصة، شعرت أن الوقت مناسب للانطلاق، وتمكنت من تحقيق الفوز».

وتابع: «كان يوماً مثالياً للفريق، فقد وضعنا هذه المرحلة ضمن أهدافنا منذ بداية الطواف، ومن الرائع أن ننجح في تنفيذ خطتنا بهذه الصورة».

وتواصلت منافسات الطواف، أمس، بإقامة مرحلة جبلية جديدة.

نتائج المرحلة الـ14

1- تاديج بوجاتشار (فريق الإمارات -XRG): 4:00:07 ساعات.

2- إيزاك ديل تورو (فريق الإمارات -XRG): + 38 ثانية.

3- بول سيكساس (ديكاتلون CMA CGM): التوقيت نفسه.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ14

1- تاديج بوجاتشار (فريق الإمارات -XRG): 51:18:28 ساعة.

2- يوناس فينغيغارد (فيزما-ليس آ بايك): + 4:30 دقائق.

3- ريمكو إيفينيبول (ريد بُل-بورا-هانسغروه): + 5:04 دقائق.