«الآسيوي» يكلّف الحتاوي بتفتيش ملاعب الكويت

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المراقب الدولي الإماراتي، الدكتور محمد الحتاوي، بمهمة تفتيش عدد من ملاعب دولة الكويت، ضمن الاستعدادات الفنية لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027. وتأتي هذه المهمة امتداداً لمسيرة الحتاوي الطويلة كمراقب دولي معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، إذ سبق له الإشراف على مباريات في تصفيات كأس العالم وبطولات آسيا للفئات السنية، كما يُعد أول إماراتي يتولى مهمة مفتش دولي لصالات كرة القدم. وأكد الحتاوي أنه من المقرر أن يبدأ زيارته إلى الكويت في 22 يوليو الجاري، حيث سيجري عمليات التفتيش على استاد نايف الدبوس في منطقة الفحيحيل، ثم استاد محمد الحمد في منطقة حولي، للتأكد من جاهزيتهما لاستضافة مباريات الموسم الجديد.