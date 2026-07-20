اتحاد الجودو يعلن قائمة المنتخب في بطولة لوزان «غراند سلام»

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، تفاصيل قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة لوزان «غراند سلام» بسويسرا من 28 إلى 30 أغسطس المقبل، والتي ينظمها الاتحاد السويسري بإشراف الاتحاد الدولي.

وتم الكشف عن مشاركة منتخبات 48 دولة في الحدث «حتى الآن»، بينما يستكمل المنتخب الوطني برنامج إعداده الخارجي الحالي في جورجيا، ومن ثم ينتقل إلى كازاخستان حتى 26 أغسطس المقبل موعد السفر إلى لوزان.

وأكد اتحاد الجودو أن بعثة المنتخب سيترأسها عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، الدكتور ناصر التميمي، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، وخمسة لاعبين، هم: كريم عبداللطيف «73 كغم»، وجورجي إلباكيف «81 كغم»، وأرام جورجيان، «90 كغم»، وعمر معروف، «فوق 100 كغم»، واليزا ليتيف «78 كغم».

وقال رئيس الاتحاد محمد بن ثعلوب الدرعي، إن بطولة لوزان تكتسب أهمية خاصة ضمن برنامج الإعداد الاستراتيجي للاتحاد، بالتركيز على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بإشراف الاتحاد الدولي، بهدف حصد المزيد من النقاط التأهلية الأولمبية.