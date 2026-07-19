باروت: اللاعب المواطن واجهة للأندية وجاذب للجماهير في دوري «الأولى»

أكد مدرب منتخب الشباب السابق وناديي الوصل والنصر، المدرب المواطن عيد باروت، أن منح اللاعبين المواطنين فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، يمثل أحد أهم عوامل تسويق المسابقة، لما يمثله اللاعب المواطن من عنصر جذب للجماهير، فضلاً عن دوره في رفع المستوى الفني للأندية.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عدد كبير من اللاعبين المواطنين يمتلكون مستويات فنية مميزة، وعندما يحصلون على فرصة اللعب باستمرار يصبحون واجهة لأنديتهم، ما ينعكس إيجاباً على الحضور الجماهيري، كما أن احتكاكهم باللاعبين المقيمين والمحترفين الأجانب يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية، ويعود بالفائدة على كرة الإمارات». وأضاف: «المسؤولية لا تقع على المدرب وحده، بل تبدأ من مجالس إدارات الأندية، التي ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة في دعم اللاعب المواطن، إلى جانب دور وكلاء الأعمال في توجيه اللاعبين نحو الأندية التي تمنحهم فرص المشاركة والتطور».

وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع العقود المالية للاعبين المواطنين لم تعد بالحجم الذي كانت عليه في السابق، موضحاً أن الفوارق تقلصت بشكل كبير مقارنة بالمحترفين الأجانب والمقيمين، الأمر الذي يجعل منح اللاعب المواطن فرصة أكبر أمراً واقعياً ومفيداً للأندية.

وشدد باروت على أن معيار المشاركة يجب أن يبقى قائماً على الكفاءة، وقال: «أنا مع مبدأ أن يلعب الأفضل، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو أجنبياً، لأن المنافسة العادلة تدفع الجميع إلى تطوير مستوياتهم».

وأكد أن تراجع عدد اللاعبين المواطنين في التشكيلة الأساسية إلى لاعبين أو ثلاثة فقط يعد مؤشراً يستوجب الوقوف عنده، والعمل على تحسينه خلال المواسم المقبلة، لافتاً إلى أن دوري الدرجة الأولى شهد تطوراً كبيراً على مختلف المستويات، ومن المهم أن ينعكس ذلك على زيادة مشاركة اللاعبين المواطنين، خصوصاً أن نسبتهم في التشكيلة الأساسية لاتزال منخفضة مقارنة بالمقيمين والمحترفين.

وختم باروت: «اللاعب المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، إذ يجب أن يعمل باستمرار على تطوير مستواه الفني والبدني، وأن يتحلى بالانضباط والاحترافية داخل الملعب وخارجه، حتى يفرض نفسه على المدرب ويستحق مكانه في التشكيلة الأساسية. وفي المقابل فإن زيادة مشاركته ستنعكس إيجاباً على الأندية، وترفع من جاذبية دوري الدرجة الأولى، كما ستخدم المنتخبات الوطنية من خلال توسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للمنافسة».