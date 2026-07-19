الجزيرة ينافس فلامنغو وفنربخشة وسبارتاك موسكو لضم مالكوم

ذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن نادي الجزيرة أبدى رغبته في ضم الجناح البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط اهتمام أيضاً من أندية فلامنغو البرازيلي وفنربخشة التركي وسبارتاك موسكو الروسي بالتعاقد مع اللاعب، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى تقدم المفاوضات بين «فخر أبوظبي» ومالكوم، واقترابه من الانتقال إلى دوري المحترفين. وبحسب صحيفة «لانسي» البرازيلية، شهدت المفاوضات بين الجزيرة ومالكوم تقدماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، وأصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قريباً من الانتقال إلى صفوف النادي الإماراتي، خصوصاً مع وجود رغبة لدى الهلال في إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى يونيو 2027.

وأوضحت الصحيفة: «يحصل مالكوم على راتب مرتفع مع الهلال، حيث تشير التقارير إلى أن دخله يصل إلى نحو تسعة ملايين يورو سنوياً، وهو أحد العوامل التي قد تؤثر في وجهته المقبلة، بعدما كان اللاعب في السابق غير مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى الدوري البرازيلي».

وأضافت: «كان نادي فلامنغو البرازيلي قد أبدى اهتماماً بضم مالكوم في وقت سابق، وأجرى اتصالات للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه، إلا أن إدارة النادي نفت وجود مفاوضات رسمية حالياً مع اللاعب، إذ يعود ارتباط اسم مالكوم بفلامنغو إلى رغبة النادي في تعزيز خطه الهجومي بلاعب يمتلك خبرة أوروبية ودولية، لكن الجانب المالي يمثل تحدياً في ظل راتب اللاعب المرتفع».

وتابعت: «لا يعد الجزيرة النادي الوحيد المهتم بخدمات مالكوم، حيث ارتبط اسم اللاعب أيضاً بناديي فنربخشة التركي وسبارتاك موسكو الروسي، إلا أن العرض الإماراتي يبدو الأكثر تقدماً في الوقت الحالي، مع رغبة اللاعب في الاستمرار باللعب في منطقة الخليج، بعد تجربته الناجحة في السعودية».

مسيرة متميزة

وبدأ مالكوم مسيرته الكروية في البرازيل مع نادي كورينثيانز، حيث تدرج في قطاع الناشئين قبل تصعيده للفريق الأول عام 2014، ولفت الأنظار بفضل سرعته ومهاراته في مركز الجناح، ليحصل بعدها على فرصة الاحتراف الأوروبي. وانتقل مالكوم إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة بوردو عام 2016، وقدم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني عام 2018 في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو تقريباً. ورغم أن تجربته مع برشلونة لم تستمر سوى موسم واحد، شارك خلالها في المنافسات المحلية والقارية، انتقل اللاعب إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي عام 2019 مقابل صفقة مالية كبيرة، ونجح هناك في استعادة مستواه، حيث أصبح من أبرز نجوم الفريق، وأسهم في تحقيق ألقاب محلية. وفي صيف 2023، تعاقد الهلال السعودي مع مالكوم قادماً من زينيت مقابل نحو 60 مليون يورو وفق تقارير إعلامية، ليصبح من أبرز الصفقات الهجومية في الدوري السعودي خلال فترة استقطاب النجوم العالميين. وخلال تجربته مع الهلال، شارك مالكوم في تحقيق ألقاب محلية، وقدم أرقاماً هجومية جيدة، لكنه واجه منافسة قوية داخل قائمة الفريق مع وجود عدد كبير من النجوم، وهو ما دفع إدارة النادي إلى دراسة مستقبله قبل نهاية عقده.

خبرة دولية

ويمتلك مالكوم أيضاً تجربة دولية مع منتخب البرازيل، حيث خاض مباراتين دوليتين، كما يحمل الجنسية الروسية، بعد حصوله عليها خلال فترة احترافه مع زينيت.

ويمثل انتقال مالكوم المحتمل إلى الجزيرة صفقة ذات قيمة فنية وتسويقية كبيرة للنادي، في ظل امتلاك اللاعب خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى والدوري السعودي، إضافة إلى قدرته على صناعة الفارق في الخط الهجومي.