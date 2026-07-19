الشارقة يواجه أبها في ثانية مبارياته الودية بمعسكر سلوفينيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مباراة ودية مهمة أمام فريق أبها السعودي، في ثانية مبارياته الودية خلال معسكره الحالي في سلوفينيا.

وكان الشارقة قد دشّن مبارياته الودية بمواجهة فريق باتشكا توبولا الصربي، وانتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، علماً بأنه وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للشارقة، فإن الفريق سيخوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر الذي يستمر حتى 30 الجاري، على أن يعود بعدها إلى الدولة في الأول من أغسطس المقبل لمواصلة الإعداد المحلي، تمهيداً لبدء الموسم الجديد، الذي يدشّنه بمواجهة فريق الظفرة ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت تشكيلة الفريق أمام باتشكا توبولا غياب بعض العناصر الأساسية، التي ينتظر أن تشارك في مباراة اليوم الودية. ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه المباريات إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على إمكاناتهم ومستوياتهم الفنية، خصوصاً أن الفريق عزز أخيراً صفوفه بنخبة من العناصر الجديدة، أبرزها مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو، الذي يمثل مكسباً كبيراً للفريق الشرقاوي خلال الموسم المقبل.

ويأمل الشارقة في التحضير والإعداد الجيد للموسم الجديد، من أجل العودة بقوة إلى الواجهة وإلى منصات التتويج في الدوري الإماراتي.

يذكر أن الشارقة تعاقد أخيراً مع خمسة لاعبين، هم لابا كودجو، والبرازيليان جوليمار جونيور وآغنير مورا، ولاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكيل، ومدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس.