«دبي لكرة السلة» يتعاقد مع الأميركي دافيون مينتز

أعلن فريق دبي لكرة السلة تعاقده مع لاعب الارتكاز وصانع الألعاب الأميركي دافيون مينتز، ضمن استعداداته للموسم الجديد 2026-2027، قادماً من نادي فورتسبورغ باسكتس الألماني.

وقدم مينتز موسماً مميزاً مع فورتسبورغ، بعدما سجل متوسط 16.4 نقطة و3.3 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة خلال منافسات الدوري الألماني، كما واصل تألقه في الأدوار الإقصائية ودوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

ويمتاز اللاعب بقدرته على اللعب في مركزي صانع الألعاب والظهير المسجل، إلى جانب امتلاكه مهارات التصويب من المسافات المتوسطة وخارج القوس، وقدرته على صناعة الفرص الهجومية، ما يمنح فريق دبي لكرة السلة خيارات إضافية في الخط الخلفي.

وبدأ مينتز مسيرته الجامعية مع جامعتي كريتون وكنتاكي، قبل أن يخوض تجربة في دوري التطوير الأميركي (NBA G League) مع فريق كابيتال سيتي غو-غو التابع لنادي واشنطن ويزاردز، ثم انتقل للاحتراف في جمهورية الدومينيكان وبلجيكا، قبل انضمامه إلى فورتسبورغ عام 2025.

ويدخل فريق دبي لكرة السلة موسم 2026-2027 بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب الدوري الأدرياتيكي (ABA) في الموسم الماضي، ويستعد للمنافسة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، والدوري الأدرياتيكي.