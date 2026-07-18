الشارقة يعير هارون إبراهيم وماجد سرور إلى هاكن السويدي و«يونايتد»

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» إعارة لاعبيه هارون إبراهيم وماجد سرور، حيث انتقل هارون إلى نادي هاكن السويدي حتى منتصف عام 2027، فيما تمت إعارة ماجد سرور إلى نادي يونايتد لمدة موسم واحد.

وكان الشارقة قد تعاقد مع هارون إبراهيم في سبتمبر 2025 قادماً من نادي غايس السويدي، وتم قيد اللاعب حينها ضمن فئة اللاعب المقيم.

وعزز الشارقة صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها التعاقد مع مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو، والبرازيليين جوليمار جونيور وآغنير مورا، ولاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكيل، ومدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس.

ويخوض الشارقة حالياً معسكراً إعدادياً خارجياً في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، حيث يدشن الفريق مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة الظفرة ضمن الجولة الأولى.