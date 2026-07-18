الجزيرة ينافس فلامنغو وفنربخشة وسبارتاك موسكو على ضم مالكوم

ذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن نادي الجزيرة أبدى رغبته في ضم الجناح البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط اهتمام أيضاً من أندية فلامنغو البرازيلي وفنربخشة التركي وسبارتاك موسكو الروسي بالتعاقد مع اللاعب، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى تقدم المفاوضات بين «فخر أبوظبي» ومالكوم واقترابه من الانتقال إلى دوري المحترفين.

وبحسب صحيفة «لانسي» البرازيلية شهدت المفاوضات بين الجزيرة ومالكوم تقدماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، وأصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قريباً من الانتقال إلى صفوف النادي الإماراتي، خاصة مع وجود رغبة لدى الهلال في إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى يونيو 2027.

وأوضحت الصحيفة: «يحصل مالكوم على راتب مرتفع مع الهلال، حيث تشير التقارير إلى أن دخله يصل إلى نحو 9 ملايين يورو سنوياً، وهو أحد العوامل التي قد تؤثر في وجهته المقبلة، بعدما كان اللاعب في السابق غير مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى الدوري البرازيلي».

وأضافت: «كان نادي فلامنغو البرازيلي قد أبدى اهتماماً بضم مالكوم في وقت سابق، وأجرى اتصالات للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه، إلا أن إدارة النادي نفت وجود مفاوضات رسمية حالياً مع اللاعب، إذ يعود ارتباط اسم مالكوم بفلامنغو إلى رغبة النادي في تعزيز خطه الهجومي بلاعب يمتلك خبرة أوروبية ودولية، لكن الجانب المالي يمثل تحدياً في ظل راتب اللاعب المرتفع».

وتابعت: «لا يعد الجزيرة النادي الوحيد المهتم بخدمات مالكوم، حيث ارتبط اسم اللاعب أيضاً بناديي فنربخشة التركي وسبارتاك موسكو الروسي، إلا أن العرض الإماراتي يبدو الأكثر تقدماً في الوقت الحالي، مع رغبة اللاعب في الاستمرار باللعب في منطقة الخليج بعد تجربته الناجحة في السعودية».