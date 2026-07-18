الجواد «سيمبول أوف أونر» يطلب لقب «هاكوود ستيكس»

يطلب الجواد «سيمبول أوف أونر»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «هاكوود ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة «جروب 3»، والذي يُقام اليوم على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

ويتطلع الجواد، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى تسجيل الانتصار السادس في مسيرته، والثاني له ضمن سباقات التصنيف الرفيع، بعد أن حقق، منتصف العام الماضي، فوزاً حاسماً في سباق «ساندي لين ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» على مضمار «هايدوك بارك».

ويتجه «سيمبول أوف أونر» إلى سباق «هاكوود ستيكس» بعد أن حلّ، أواخر الشهر الماضي، ثالثاً في مشاركته الأخيرة في سباق «شيبشيس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، الذي جرى على مضمار «نيوكاسل»، في أول مشاركة له بعد غياب دام أربعة أشهر عن السباقات.

من جهته، علق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على استعدادات «سيمبول أوف أونر» بقوله في تصريحات صحافية: «تطوّر مستوى (سيمبول أوف أونر) منذ مشاركته الأخيرة على مضمار (نيوكاسل)، كما سبق له الفوز على مضمار (نيوبري)، ويخوض السباق بحالة جيدة، ونتطلع إلى معرفة ما سيقدمه».