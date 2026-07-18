الجزيرة يقترب من ضم البوسني مويكيتش مقابل مليون يورو

ذكرت وسائل إعلام بوسنية أن نادي الجزيرة اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع المدافع البوسني نرمين مويكيتش، قادماً من نادي سراييفو، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين بشأن انتقال اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «إف كيه سراييفو إنسايدر» البوسنية إن الجزيرة أرسل عرضاً رسمياً بقيمة مليون يورو لضم مويكيتش، إضافة إلى حصول نادي سراييفو على نسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، مع الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وأوضحت الصحيفة: «وافق نادي سراييفو على العرض الإماراتي، ليصبح اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، قريباً من توقيع عقد يمتد لأربع سنوات مع الجزيرة، في صفقة تستهدف دعم الخط الخلفي للفريق بلاعب يمتلك إمكانات مستقبلية».

ويُعد نرمين مويكيتش من أبرز المدافعين الشباب في الكرة البوسنية، إذ وُلد عام 2004، وتدرج في فرق نادي سراييفو قبل أن يثبت نفسه ضمن الفريق الأول، بعدما حصل على فرص متزايدة في المنافسات المحلية.

ويتميز مويكيتش بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، مع امتلاكه بنية جسمانية قوية، وهدوءاً في التعامل مع الكرة، إضافة إلى قدرته على بناء اللعب من الخلف، وهي مواصفات تتناسب مع توجه الجزيرة نحو التعاقد مع لاعبين شباب يمكن تطويرهم والاستفادة منهم على المدى الطويل.

وخاض المدافع البوسني تجارب مع منتخبات الفئات السنية في بلاده، ويُنظر إليه كأحد الأسماء التي تمتلك فرصة للانضمام إلى المنتخب الأول مستقبلاً، في حال استمراره في التطور.

وتأتي الصفقة ضمن سياسة الجزيرة لتعزيز تشكيلته بلاعبين شباب ذوي قيمة سوقية قابلة للنمو، بعدما أصبح الاستثمار في المواهب الصاعدة أحد الاتجاهات الرئيسة في سوق الانتقالات، خصوصاً مع ارتفاع قيمة المدافعين الشباب في أوروبا وخارجها.

. الجزيرة يستهدف من صفقة مويكيتش تدعيم الخط الخلفي.