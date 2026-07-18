سابيانو: يونايتد لم يصعد إلى «المحترفين» من أجل البقاء فقط

أكد رئيس نادي يونايتد إف سي، المولدوفي إيلي سابيانو، أن فريقه لا ينظر إلى موسمه الأول في دوري المحترفين باعتباره موسماً للبقاء فقط، بل يسعى إلى فرض نفسه منافساً يحظى بالاحترام منذ الجولة الأولى، مشيراً إلى أن هدف إدارة النادي ترسيخ مكانة يونايتد بين أندية المحترفين.

وقال سابيانو لـ«الإمارات اليوم»: «كل نادٍ يصعد حديثاً يجب أن يحترم مستوى المنافسة، لكننا لم نأتِ إلى دوري المحترفين لمجرد البقاء، بل إن طموحنا هو المنافسة في كل مباراة، وكسب الاحترام من خلال الأداء»، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة، ومنها التعاقدات، تؤكد السعي لتحقيق ذلك.

وكشف سابيانو أن «يونايتد إف سي» سيخوض مبارياته البيتية على استاد آل مكتوم خلال موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، معتبراً أنه ملعب مميز يعكس طموحات النادي، ومعرباً عن تطلعه إلى صناعة أجواء رائعة في أيام المباريات مع جماهير الفريق.

وأكد أن وجود الأسطورة أندريا بيرلو على رأس الجهاز الفني يُمثل إضافة كبيرة لمشروع النادي، وقال إن «بيرلو يُعد من أكثر الشخصيات احتراماً في عالم كرة القدم، وإن وجوده يجعل يونايتد أكثر جاذبية للاعبين المستهدفين، كما أن فرصة العمل تحت قيادة مدرب بحجمه تُمثل ميزة كبيرة للنادي خلال المفاوضات مع الصفقات الجديدة».

ورداً على الأنباء التي ربطت النجم علي مبخوت بالانتقال إلى «يونايتد إف سي»، قال سابيانو: «علي مبخوت أحد أعظم لاعبي كرة القدم الإماراتية، ونكن له كل الاحترام، لكننا لا نعلق على لاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى أو على شائعات سوق الانتقالات».

وأوضح أن فلسفة النادي لا تعتمد على الأسماء بقدر اعتمادها على بناء فريق متكامل، مشيراً إلى التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة في دوري المحترفين، يتقدمهم بندر الأحبابي وكوامي، معرباً عن رضاه عن سير العمل حتى الآن، وقال: «لاتزال فترة الانتقالات مفتوحة، لكننا نعتقد أن الفريق أصبح أقوى بشكل ملحوظ».

وأشار إلى أن إدارة النادي تعاملت مع تحدي المشاركة الأولى في دوري المحترفين باحترافية وطموح ورؤية بعيدة المدى، إدراكاً منها باختلاف متطلبات المنافسة.