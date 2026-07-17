"غودولفين" يعلن اعتزال "ريبلز رومانس".. الجواد الأكثر حصداً للانتصارات

أعلن فريق "غودولفين" العالمي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، اعتزال "ريبلز رومانس"، الجواد الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ "الشعار الأزرق الملكي"، بعد مسيرة استثنائية حقق خلالها 22 فوزا، من ضمنها تسعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى "جروب 1" الأعلى تصنيفا عالميا.

وتحفل مسيرة "ريبلز رومانس" أيضا بالتتويج بطلاً لسباقات المضامير العشبية في أمريكا الشمالية خلال حفل جوائز "إكليبس" لعام 2024، كما حقق انتصارات رفيعة المستوى في كل من الإمارات، وأمريكا، وبريطانيا، وقطر، وألمانيا.

وأوضح فريق "غودولفين": "يتقاعد الجواد (ريبلز رومانس) بعد سجل حافل برصيد 22 فوزًا من أصل 32 مشاركة تحت إشراف المدرب شارلي آبلبي، ويعد الجواد الأكثر فوزًا في سباقات "بريدرز كاب" الأميركية الشهيرة من حيث قيمة الجوائز المالية، لينجح على مدار مسيرته في تحقيق أرباح مالية تخطت حاجز 12 مليون جنيه إسترليني".

وقال المدرب شارلي آبلبي: "كنا نعلم دائمًا أن هذا اليوم سيأتي، وهو يوم حزين للغاية للجميع في (مولتون بادوكس) و(غودولفين) ككل، وقد أثبت (ريبلز رومانس) جدارته كحصان متميز لسنوات عديدة، ورافقنا في رحلة لن ننساها أبدًا".

وأضاف: "بعد فوزه في (نيوماركت) الأسبوع الماضي، ناقشنا الأمر جميعًا وشعرنا أن الوقت حان لتقاعده، وقد كان شرفًا عظيمًا لي تدريب هذا الحصان الرائع، وكان من دواعي سروري الاعتناء به منذ لحظة وصوله، وأتوجه بالشكر إلى فريق (مولتون بادوكس) بأكمله، الذين بذلوا جهدًا رائعًا في رعايته طوال مسيرته".

واختتم: "قضينا معًا أيامًا رائعة، وهو الحصان الذي يسألني عنه الناس، وحظي بشعبية كبيرة، وكنت دائمًا أتأثر بالاستقبال الحافل الذي حظي به في جميع أنحاء العالم. ويحلم المرء بامتلاك حصان مثل (ريبلز رومانس)، وأنا ممتن للغاية لكوني جزءًا من قصته".

بدوره، قال الفارس ويليام بويك: "اصطحبني (ريبلز رومانس) في مغامرات رائعة، وأشعر بفخر كبير لأنني تمكنت من ركوب حصان بمكانته. لقد أثبت مرارًا وتكرارًا أنه حصان مميز، وأعتز باللحظات التي قضيناها معًا".

واختتم: "لطالما تمتع بحضور وإرادة قويين للفوز، وهو مصدر فخر كبير لكل من ارتبط به في (غودولفين)، وسجله استثنائي في جميع أنحاء العالم، وأنا مدين له بالكثير".