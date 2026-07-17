منتخب الإمارات للسباحة يشارك في بطولة آسيا للفئات العمرية

يشارك منتخب الإمارات للرياضات المائية في منافسات بطولة آسيا الـ12 للفئات العمرية للسباحة، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو 2026، بمشاركة نخبة من منتخبات القارة، وذلك ضمن برنامج الاتحاد لإعداد المنتخبات الوطنية وصقل خبرات السباحين من خلال الاحتكاك بأفضل المستويات الآسيوية.

ويمثل الإمارات في البطولة سبعة سباحين هم: حسين شوقي، حمد الشحي، عبدالله العامري، سيف جمعان، محمد اليماحي، سيف اليماحي، ويارا المهيري، حيث يعول الجهاز الفني على تقديم مستويات قوية تعكس التطور الذي تشهده السباحة الإماراتية في السنوات الأخيرة.

ويرأس البعثة عبدالله الوهيبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، فيما تضم البعثة مروان الحتاوي المدير الفني للمنتخب، وطلال العلي مدرب المنتخب، إلى جانب نعومي برناديت إدارية منتخب السيدات.

وأكد عبدالله الوهيبي أن "المشاركة في البطولة الآسيوية تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على توفير أفضل برامج الإعداد والاحتكاك الخارجي للسباحين، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية ويعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة".

وقال الوهيبي: "نثق في قدرة لاعبينا على تقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الذي تشهده السباحة الإماراتية، وهدفنا من هذه المشاركة لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات والاحتكاك مع أفضل سباحي آسيا، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية مستقبلاً. ونتمنى التوفيق لجميع أفراد البعثة في تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة".

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للرياضات المائية الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة الدولية، ورفع جاهزية السباحين، وترسيخ حضور الإمارات في البطولات القارية، بما يتماشى مع خطط تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الآسيوي والدولي