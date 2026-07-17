قادماً من الدوري الألماني.. النصر يتعاقد مع العاجي كريس بيديا

أعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع المهاجم العاجي كريس بيديا (30 عاماً)، قادماً من نادي يونيون برلين الألماني، ضمن استعدادات «العميد» للموسم الجديد، وفي إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على المنافسة.

ويصل بيديا إلى النصر بعد موسم مميز قضاه معارًا إلى يونغ بويز السويسري، حيث قدم مستويات لافتة جعلته أحد أبرز مهاجمي الدوري السويسري، بعدما حل ثانيًا في قائمة الهدافين، وثالثًا في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية للموسم، وفقًا لتقييمات منصة «سوفا سكور».

وأكد اللاعب، في أول تصريحاته عقب انضمامه إلى النصر، أن طموح النادي كان السبب الرئيسي وراء اتخاذه قرار الانتقال، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تقديم الإضافة المنتظرة مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال بيديا: «طموح النصر كان العامل الأهم في قراري بالانضمام إلى النادي، وأنا متحمس لانطلاق الموسم الجديد، وأتطلع إلى اللعب أمام جماهير النصر وتقديم أفضل ما لدي لإسعادهم».