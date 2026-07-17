البوسني مويكيتش في طريقه إلى الجزيرة مقابل مليون يورو

كشفت صحيفة "إف كيه سراييفو إنسايدر" البوسنية بأن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مع نادي سراييفو للتعاقد مع المدافع الشاب نرمين مويكيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأفادت الصحيفة أن الجزيرة تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته مليون يورو، إلى جانب منح النادي البوسني نسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، مع الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة سراييفو وافقت على العرض، ليصبح مويكيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، على أعتاب توقيع عقد يمتد لأربع سنوات مع الجزيرة.

ويعد مويكيتش أحد أبرز المدافعين الصاعدين في البوسنة، إذ تدرج في الفئات السنية لنادي سراييفو قبل أن يفرض نفسه ضمن الفريق الأول، مستفيدًا من مشاركاته المتزايدة في المسابقات المحلية.

ويجيد اللاعب شغل مركز قلب الدفاع، ويتميز بالقوة البدنية والهدوء في التعامل مع الكرة، إضافة إلى قدرته على بناء اللعب من الخط الخلفي، وهي مواصفات تتماشى مع استراتيجية الجزيرة في استقطاب المواهب الشابة القابلة للتطور.

كما سبق لمويكيتش تمثيل منتخبات البوسنة للفئات السنية، ويُعد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة إذا واصل تطوره.

وتأتي الصفقة ضمن توجه الجزيرة لتعزيز صفوفه بعناصر شابة تمتلك قيمة فنية وسوقية قابلة للنمو، في إطار سياسة النادي للاستثمار في المواهب الواعدة.