«الآسيوي» يعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الإمارات في «النخبـة» و«آسيا 2»

علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، و«دوري أبطال آسيا 2»، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة للنسخة المقبلة من البطولتين القاريتين، والوقوف على مستوى جاهزية الأندية من الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، قبل الدخول في مرحلة المنافسات الرسمية.

وركزت الاجتماعات على متابعة خطط الأندية الإماراتية في التحضير المبكر للمشاركة القارية، والتأكد من جاهزيتها لاستضافة المباريات وفق متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يشمل الجوانب اللوجستية والتنظيمية داخل الملاعب، وتجهيز المرافق الخاصة بالفرق والحكام والإعلاميين، إلى جانب توفير اللوحات الرسمية التي تحمل اسم المسابقة، والتأكد من التزام الاشتراطات المتعلقة بالرعاة الرسميين، وتوفير جميع المعينات والعناصر التنظيمية اللازمة لضمان إخراج المباريات بالصورة المطلوبة.

وتحظى المشاركة الإماراتية في النسخة المقبلة بأهمية خاصة، في ظل وجود أكثر من ممثل على مستوى البطولتين، إذ يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة كل من العين وشباب الأهلي والوصل بمقاعد مباشرة، بينما يبدأ الجزيرة مشواره من الملحق بمواجهة الاتحاد السعودي، يوم 11 أغسطس المقبل، على استاد محمد بن زايد، في مواجهة ستكون بوابة عبوره إلى المرحلة التالية، فيما يشارك الوحدة بمقعد مباشر في «دوري أبطال آسيا 2».

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب قرعة دور المجموعات من «دوري أبطال آسيا 2»، يوم 18 أغسطس المقبل، في فندق غراند حياة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ستتضح من خلالها ملامح مشوار الأندية المشاركة، وطبيعة المواجهات التي تنتظرها في بداية الطريق القاري.

وتشهد النسخة الـ24 من البطولة الأبرز للأندية في آسيا، التي تقام تحت مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة، مشاركة واسعة على مستوى القارة، إذ يبلغ عدد الأندية المشاركة في المنافسات القارية المختلفة 93 نادياً من 38 اتحاداً وطنياً عضواً، على أن تنطلق الأدوار التمهيدية يوم 11 أغسطس المقبل، تمهيداً لاكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى المراحل الرئيسة.

أما بطولة «دوري أبطال آسيا 2»، فقد حصل 25 نادياً، بواقع 12 من منطقة الغرب و13 من منطقة الشرق، على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، الذي تنطلق جولته الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن تنضم إليها الأندية الأربعة الخاسرة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ثلاثة أندية تتأهل من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني، بما يرفع من مستوى التنافس بين الفرق الباحثة عن حضور قوي في المسابقة.