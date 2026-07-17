نادي الإمارات يعلن تعاقده مع المدرب الأردني جمال محمود

أعلن نادي الإمارات تعاقده رسمياً مع المدرب الأردني، جمال محمود، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 في دوري الدرجة الأولى.

وجرى توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، محمود حسن الشمسي، وأعضاء الجهاز الفني.

ويضم الجهاز الفني المدرب جمال محمود مديراً فنياً، ويعاونه كل من حسين أحمد رداد علاونة وبهاء الدين جمال محمود في منصب المدرب المساعد، فيما يتولى محمد عزمي عز الدين مهمة مدرب اللياقة البدنية، ومحمد أحمد محمد الخلايلة تدريب حراس المرمى، بينما يشغل محمد رياض زهير البرغوثي منصب محلل الأداء، ليكتمل بذلك الطاقم الفني الذي سيقود الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

ويُعد جمال محمود أحد أبرز المدربين في الكرة العربية، إذ يمتلك مسيرة تدريبية حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وخلال مشواره التدريبي، قاد عدداً من الأندية والمنتخبات وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة نادي الحسين إربد إلى إحراز لقب الدوري الأردني للمحترفين موسم 2023-2024 للمرة الأولى في تاريخه، كما قاد منتخب فلسطين للتتويج بلقب كأس التحدي الآسيوي 2014، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2015، كذلك حقق ألقاباً عدة مع نادي الوحدات الأردني، من بينها الدوري الأردني وكأس السوبر وكأس الدرع، إلى جانب تجارب تدريبية مع أندية النصر الكويتي، والرمثا، وشباب الأردن، والأهلي، وسحاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمود حسن الشمسي، في تصريحات صحافية، أن التعاقد مع جمال محمود وجهازه الفني يأتي ضمن رؤية مجلس الإدارة لبناء فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات تليق باسم النادي.

وقال الشمسي: «يسرنا التعاقد مع المدرب جمال محمود، وهو اسم يمتلك سجلاً حافلاً في الكرة العربية، ونثق بأن خبراته وإنجازاته ستكون إضافة مهمة للفريق الأول، كما نرحب بالجهاز الفني المرافق له، ونتطلع إلى العمل معه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النادي، وإسعاد جماهير الإمارات، ونسأل الله التوفيق للجميع».

من جانبه، أعرب جمال محمود عن سعادته بتولي المهمة، مؤكداً عزمه على توظيف جميع خبراته لخدمة النادي، والعمل مع الإدارة والجهاز الفني واللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة.