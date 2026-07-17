الاتفاق يعزز هجومه بالتعاقد مع الهداف علي اليحيائي

أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المهاجم، علي عيد اليحيائي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق.

وأكد المدير التنفيذي للنادي، البرتغالي ريكاردو بينتو، في تصريحات صحافية، أن التعاقد مع علي اليحيائي، يأتي ضمن استراتيجية النادي لاستقطاب العناصر القادرة على صناعة الفارق، مشيراً إلى أن اللاعب يُعد من أبرز المهاجمين في دوري الدرجة الأولى، لما يمتلكه من قدرات تهديفية وخبرات مميزة.

ويبلغ علي اليحيائي 28 عاماً، وقدم مستويات لافتة خلال الموسم الماضي مع فريق مجد، بعدما سجل 15 هدفاً، ليحل وصيفاً في قائمة هدافي اللاعبين المواطنين، خلف مهاجم العروبة السابق محمد الحمادي.

ويمتلك المهاجم الإماراتي سجلاً حافلاً في الملاعب المحلية، حيث سبق له تمثيل أندية العين، وحتا، والذيد، والفجيرة، والعروبة، ومجد، كما خاض تجربة احترافية مع نادي دينامو زغرب الكرواتي في بداية مسيرته، وهي التجربة التي أسهمت في صقل خبراته، ومن المنتظر أن تشكل إضافة فنية مهمة لفريق الاتفاق خلال الموسم الجديد.