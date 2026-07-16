منتخب الإمارات يعزز رصيده في بطولة آسيا للجوجيتسو بـ13 ميدالية

واصل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، تألقه في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين، المقامة في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية، بعدما عزز رصيده بإحراز 13 ميدالية في منافسات فئة تحت 21 عاماً، بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية واستمرار تفوقه عبر مختلف الفئات العمرية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنهج الاستراتيجي الذي تنتهجه دولة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة، في تطوير رياضة الجوجيتسو، عبر الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة متكاملة لصناعة الأبطال، فيما يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو تنفيذ رؤيته الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الوطنية، وتأهيلها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من دانا البريكي في وزن تحت 45 كجم، والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم، وعبدالرحمن النجار في وزن فوق 94 كجم، وعبيد الكتبي في وزن تحت 56 كجم، وعبدالرحمن عبدالحق في وزن تحت 62 كجم، وأحمد أنديز في وزن تحت 69 كجم، وعبدالعزيز العقيدي في وزن تحت 77 كجم. ونالت مريم العلي فضية وزن تحت 45 كجم، وعبدالرحمن سيدنا فضية وزن تحت 56 كجم، فيما أحرزت ميرا الحوسني برونزية وزن تحت 48 كجم، وفيصل الواحدي برونزية وزن تحت 69 كجم، وذياب الجنيبي برونزية وزن تحت 94 كجم.

وجاءت نتائج المنتخب ثمرة أداء فني متميز اتسم بالانضباط التكتيكي والجاهزية الذهنية، حيث نجح اللاعبون واللاعبات في التعامل بكفاءة مع مختلف أساليب المنافسين، وإدارة مجريات النزالات بوعي وثقة، مع تحقيق التوازن بين المبادرة الهجومية والمحافظة على الأفضلية، واتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة.

ورفعت نتائج منافسات تحت 21 عاماً الحصيلة الإجمالية لمنتخب الإمارات في البطولة إلى 40 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و9 فضيات و16 برونزية، بعدما سبق له حصد 27 ميدالية في منافسات فئتي تحت 16 و18 عاماً.