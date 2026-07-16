نادي الإمارات يتعاقد مع الأردني جمال محمود لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى

أعلن نادي الإمارات تعاقده رسميًا مع المدرب الأردني جمال محمود لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 في دوري الدرجة الأولى.

وجرى توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي محمود حسن الشمسي وأعضاء الجهاز الفني.

ويضم الجهاز الفني المدرب جمال محمود مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من حسين أحمد رداد علاونة وبهاء الدين جمال محمود في منصب المدرب المساعد، فيما يتولى محمد عزمي عز الدين مهمة مدرب اللياقة البدنية، ومحمد أحمد محمد الخلايلة تدريب حراس المرمى، بينما يشغل محمد رياض زهير البرغوثي منصب محلل الأداء، ليكتمل بذلك الطاقم الفني الذي سيقود الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

ويُعد جمال محمود أحد أبرز المدربين في الكرة العربية، إذ يمتلك مسيرة تدريبية حافلة امتدت لأكثر من عقدين، كما سبق له العمل محللًا رياضيًا في قناة beIN SPORTS.

وخلال مشواره التدريبي، قاد عددًا من الأندية والمنتخبات وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة نادي الحسين إربد إلى إحراز لقب الدوري الأردني للمحترفين موسم 2023-2024 للمرة الأولى في تاريخه، كما قاد منتخب فلسطين للتتويج بلقب كأس التحدي الآسيوي 2014 والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2015. كذلك حقق عدة ألقاب مع نادي الوحدات الأردني، من بينها الدوري الأردني وكأس السوبر وكأس الدرع، إلى جانب تجارب تدريبية مع أندية النصر الكويتي، والرمثا، وشباب الأردن، والأهلي، وسحاب، والوحدات.