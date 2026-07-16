اتحاد الغولف يعتمد استراتيجية واعدة لإعداد أجيال وطنية تنافس عالمياً

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغولف رئيس لجنة الإعلام والتسويق، سالم بن دسمال، اعتماد الاتحاد لإستراتيجية جديدة تركز على إعداد جيلٍ جديد من اللاعبين المواطنين القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل القارية والعالمية، بما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي لرياضة الغولف.

وقال بن دسمال في تصريحات صحفية، إن: "الاتحاد برئاسة اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، يمضي وفق إستراتيجية طموحة طويلة المدى تستهدف بناء منظومة متكاملة لتطوير اللعبة، تبدأ من نشرها في المدراس، مروراً بالأكاديميات ومراكز التدريب، وصولاً إلى إعداد أبطالٍ قادرين على المنافسة في أكبر البطولات الإقليمية والدولية".

وأوضح: "الاستراتيجية تركز على نشر رياضة الغولف في المدارس الحكومية والخاصة على حدٍ سواء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب دعم أكاديميات الغولف في الأندية، مع التركيز على الفئات السنية باعتبارها الاستثمار الحقيقي لمستقبل اللعبة".

وأضاف: "يعتمد الاتحاد فلسفة (المسار الاحترافي للاعب) التي تواكب مسيرة اللاعب منذ تعرفه إلى اللعبة داخل الأسرة، مروراً بالمدرسة والأكاديميات ومراكز التدريب، وانتقالاً للمشاركة في البطولات المحلية، وانتهاءً لتمثيل المنتخبات الوطنية في المنافسات الدولية والاحتراف، مدعوماً ببرامج تدريبية ومتخصصة ومعدات حديثة وكوادر فنية مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية".

وأكد بن دسمال أن استراتيجية الاتحاد تعتمد على برنامج "صقور المستقبل" الذي يمثل أحد أبرز المشاريع لاكتشاف وصقل المواهب المواطنة في سن مبكرة، فيما يشكل برنامج تطوير اللاعبين الناشئين امتداداً لهذه الجهود عبر توفير بيئة تدريبية وتنافسية متكاملة تسهم في بروز اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الغولف الإماراتي بما يضمن تحقيق نتائج مميزة على المستويين المحلي والدولي.