إيسايلا: لم أتابع المونديال كثيراً.. ليس لدي وقت لأضيعه في السهر

كشف مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، أنه لم يتمكن من متابعة مباريات كأس العالم بالصورة التي كان يرغب فيها، بسبب انشغاله بالتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، والعمل على ترتيب ملفات الفريق الفنية قبل انطلاق المرحلة المقبلة.

وأشار المدرب إلى أن البطولة، رغم ما قدمته من مستويات ومباريات قوية، بدت في بعض جوانبها مرتبطة بحسابات تجارية، خصوصاً ما يتعلق بفترات الاستراحة الطويلة التي تتخلل كل شوط.

وجاءت تصريحات إيسايلا في وقت تتواصل ردود الفعل حول النسخة الحالية من البطولة، سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي، في ظل التغييرات التي شهدتها المباريات، والاهتمام المتزايد بالتفاصيل المرتبطة بزمن اللعب الفعلي، وفترات التوقف، وتأثيرها في إيقاع المباريات وقرارات الأجهزة الفنية.

وأوضح إيسايلا، خلال حديثه لبرنامج «إكسيكوتي ماتينالي» الإذاعي الروماني، الذي نشرته صحيفة «سبورت توتال»، أن ارتباطاته اليومية مع النادي وملف التعاقدات الجديدة فرضت عليه جدولاً مزدحماً، لم يترك له مساحة كافية لمتابعة مباريات البطولة في بعض الأوقات.

وقال: «لم أتابع مباريات كأس العالم بشكل كافٍ، لم يكن لدي وقت لأضيعه في الليل، لديّ الكثير من المشكلات التي تشغل بالي».

سوق اللاعبين

وبيّن المدرب الروماني أن المرحلة الماضية كانت تفرض عليه الكثير من التركيز على احتياجات الفريق، لاسيما ما يتعلق باختيار العناصر المناسبة، ومتابعة الخيارات المتاحة في سوق اللاعبين، بما ينسجم مع خطط بني ياس للموسم الجديد.

وقال: «كنت أبحث عن لاعبين، وانتهى بي الأمر بمشاهدة 140 لاعب كرة قدم، لذا لم يكن لديّ وقت، خصوصاً في الليل، لكنني أرغب في مشاهدة مباريات حسب الجدول الزمني، خصوصاً التي لا تتعارض مع التدريبات وتناول الوجبات».

وعلى الرغم من عدم متابعته البطولة بشكل كامل، أبدى إيسايلا تقديره للمستوى العام الذي ظهرت به المنافسات، معتبراً أنها حملت الكثير من عناصر الإثارة والمتعة، وقال: «كانت بطولة كأس عالم بكل معنى الكلمة، مباريات رائعة، أهداف، إقصاءات، كل شيء، لم يكن لديّ فريق مفضل، رومانيا هي الوحيدة بالنسبة لي».

فترات الاستراحة

وتطرق مدرب بني ياس إلى فترات الاستراحة داخل المباريات، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس غريباً بالنسبة له، وأن الظروف المناخية تفرض أحياناً توقفات قصيرة لشرب الماء، موضحاً: «في ملاعب الإمارات، توجد فترات استراحة لشرب الماء، وقد تستمر لأكثر من دقيقة حسب الطقس، ونحن معتادون ذلك، كمدرب، يمكن أن تساعدك هذه الاستراحة، حيث يمكنك تعديل بعض الأمور».

ورأى إيسايلا أن هذه الاستراحات قد تحمل بعداً فنياً بالنسبة للمدربين، لكنها في الوقت نفسه باتت مرتبطة بجوانب أخرى خارج الملعب، خصوصاً مع ازدياد القيمة التسويقية للبطولات الكبرى، وقال: «من الواضح أن هدفهم في المونديال تجاري، فهناك أموال طائلة على المحك، ومن المحتمل أن تصبح هذه الاستراحة أمراً شائعاً».

إضاعة الوقت

وفي جانب آخر من حديثه، أبدى إيسايلا تأييده للتعديلات الجديدة المتعلقة بمكافحة إضاعة الوقت، معتبراً أنها قد تسهم في رفع جودة المباريات، وزيادة زمن اللعب الفعلي، قائلاً: «يسعدني تطبيق هذه القوانين، وأتمنى أن يتم اعتمادها أيضاً في الدوري الإماراتي».

وأشار إلى أن إضاعة الوقت كانت حاضرة في بعض مباريات الدوري، مضيفاً: «واجهنا مشكلات كبيرة مع بعض اللاعبين الذين كانوا يبالغون في التمثيل وإضاعة الوقت، حتى إن زمن اللعب الفعلي في بعض المباريات لم يكن يتجاوز 30 دقيقة من أصل 90، كما حدثت مواقف أُلغيت فيها بطاقات حمراء لفرق كبيرة، ليشارك اللاعبون بعدها أمامنا».