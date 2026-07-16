«شباب الأهلي» يستضيف النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2029 لكرة السلة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة استضافة نادي شباب الأهلي مباريات النافذة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس المقبل.

وتضم المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا منتخبات الإمارات والكويت وعُمان والبحرين ونيبال، وتقام منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، ويستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة منتخب نيبال يوم 26 أغسطس، ثم منتخب الكويت 27 أغسطس، فالبحرين 28 أغسطس، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب العُماني في 30 أغسطس.

وتضم المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان، فيما تتنافس منتخبات منطقة شرق آسيا ضمن مجموعتين، تضم كل منهما أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى النافذة الثانية، بإجمالي 12 منتخباً، للتنافس على ثمانية مقاعد تنضم إلى 16 منتخباً مصنفاً على مستوى القارة، لخوض منافسات النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029.