«نادي دبي» ينظم بطولة خاصة احتفاء باليوم العالمي للشطرنج

ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة، يوم الأحد المقبل، بطولة اليوم العالمي للشطرنج 2026 بمقر النادي، احتفالاً باليوم العالمي للشطرنج، الذي يوافق 20 يوليو من كل عام، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات.

ودعا النادي اللاعبين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل بالبطولة، التي تخلد ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» في باريس عام 1924.

وتشهد الفعاليات إقامة منافستين، الأولى للشطرنج الخاطف لفئة تحت 14 عاماً، والثانية البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف.

ورصد النادي جوائز مالية للفائزين، فيما ستكون المشاركة مجانية لفئة تحت 14 عاماً، مقابل رسوم تسجيل رمزية للمشاركة في البطولة المفتوحة.