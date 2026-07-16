الشارقة يفاوض «تورينسي» لضم البرازيلي أزيفيدو مقابل 1.4 مليون يورو

أكدت إحدى وسائل الإعلام البرتغالية أن نادي الشارقة دخل في مفاوضات مع نادي تورينسي البرتغالي، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو أزيفيدو، البالغ من العمر 22 عاماً، في إطار مساعي النادي لتدعيم خط الوسط قبل الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «فوتبول أونو» البرتغالية أن نادي الشارقة تقدم بعرض رسمي بقيمة 1.4 مليون يورو من أجل شراء بطاقة اللاعب، إلا أن نادي تورينسي يطلب الحصول على مليونَي يورو للموافقة على إتمام الصفقة، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، ويُعد أزيفيدو من أبرز لاعبي الارتكاز في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بعد أن قدم موسماً مميزاً مع تورينسي، حيث شارك في 37 مباراة رسمية بإجمالي 3186 دقيقة، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة أخرى، ووفقاً لإحصاءات موقع «سوفاسكور» المختص بإحصاءات اللاعبين، فإن وجود اللاعب ضمن التشكيلة المثالية للموسم في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بعدما سجل أعلى معدل افتكاكات في المباراة الواحدة بالمسابقة برصيد 3.2 افتكاكات، كما جاء ثالثاً في معدل الاعتراضات بواقع 1.7 اعتراض في المباراة.

ويتميز اللاعب البرازيلي بالقوة في الصراعات الثنائية، والقدرة على قطع الكرات، والتمركز الدفاعي الجيد، إلى جانب امتلاكه إمكانات في التمرير وبناء اللعب، حيث بلغت نسبة نجاح تمريراته الطويلة 59%.

وبدأ أزيفيدو مسيرته في البرازيل قبل الانتقال إلى البرتغال، حيث أصبح تورينسي المحطة الأبرز في مسيرته الاحترافية، ونجح خلال الموسم الماضي في فرض نفسه كأحد العناصر المهمة في الفريق، بفضل مستواه الثابت وقدراته الدفاعية.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 1.2 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، إلا أن تورينسي يضع مبلغ مليوني دولار قيمة للتخلي عن خدماته، مستنداً إلى صغر سن اللاعب، وإمكانية تطوره وارتفاع قيمته مستقبلاً.